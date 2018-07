Gols e marketing embalam Neymar, que assina 10° contrato de publicidade

SANTOS - O sucesso de Neymar no campo e na publicidade parece não ter limite. Enquanto pulveriza recordes com a bola nos pés, expande seus rendimentos com a exploração da sua imagem. O craque assinou ontem o seu 10.º contrato de marketing, em apenas três temporadas como atleta profissional. Neymar tem 20 anos.

"Quando eu volto de uma viagem, os meus amigos dizem que nem sentiram a minha falta porque me veem toda hora na televisão", disse o craque, ontem à tarde, durante solenidade no salão de mármore da Vila Belmiro para ser anunciado pelo presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmall, como garoto-propaganda da marca até 2016.

"O novo embaixador da Volkswagen é o melhor jogador do Brasil no momento e do mundo no futuro", previu o empresário, diante dos 400 gerentes da montadora que assistiam ao evento e de mais de 50 jornalistas.

O contrato com Volkswagen é o 10.º de Neymar e fecha o pacote dos patrocinadores mais fortes financeiramente para compor o seu salário que, em dezembro de 2011 pulou de R$ 1,3 milhão para R$ 3 milhões. Os outros mais recentes foram assinados com o Banco Santander, com a operadora de telefonia móvel Claro e com a Unilever (produtos de higiene). Ele também aparece em campanhas publicitárias da Panasonic (eletrônicos), Ambev (Guaraná Antárctica), Nike (material esportivo), Tênis Pé Baruel (produto de higiene), Lupo (vestimenta) e Red Bull (energético).

Além dos R$ 3 milhões que recebe mensalmente entre salários do Santos (cerca de R$ 1 milhão), e receitas de contratos de publicidade acertados pelo clube, que fica com 10% do valor, Neymar tem outros pessoais que chegaram a ele pela agência 9nine, de Ronaldo (ajuda no gerenciamento da sua carreira), e do agente Wagner Ribeiro.

"Neymar vai nos ajudar a chegarmos à liderança mundial", projetou o presidente da Volks no Brasil, lembrando que a marca e o jogador têm o gol em comum. "Só que nós já fizemos 6 milhões", brincou Schmall. Ao assinar com Volkswagen, o craque vai passar a deixar o seu Porsche Cayenne prata na garagem do prédio em que mora em Santos, e usar no dia a dia modelos da montadora, além de participar de campanhas publicitárias e marcar presença em eventos. Ontem, o craque recebeu as chaves do último lançamento da VW, o utilitário esportivo V8 Touareg, que custa cerca de R$ 300 mil.

Alvo de pancadas. Na coletiva de imprensa, Neymar contrariou declarações recentes de dirigentes e de Muricy ao afirmar que não vê deslealdade nas faltas que sofre na maioria dos jogos.

"Às vezes, o marcador chega atrasado, não consegue pegar a bola e faz a falta, mas sem maldade. As faltas acontecem em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Messi e Cristiano Ronaldo também sofrem. Acontece porque são craques, velozes. Outro dia, vi o jogo do São Paulo e o Lucas também está sendo caçado. Não penso em ficar ou sair do Brasil por conta das faltas", disse o craque.

Neymar já deixou para trás ídolos do passado recente do Santos, como Robinho, ao se transformar no quarto maior artilheiro isolado do clube, após a era Pelé, com 95 gols. A marca é expressiva porque Robinho precisou de 213 jogos para chegar a 94 e Neymar de 173.