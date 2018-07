Gomes passa folga diante da televisão

O primeiro jogo será quarta-feira, no Monumental de Lima. "Para mim, será um dia de observação. Vou aproveitar porque não conheço muito nosso próximo adversário. Vou olhar jogos e me inteirar sobre as características deles. O principal da minha folga será o futebol."

O técnico pouco ouviu falar do Universitário até descobrir que o time iria cruzar o seu caminho. Ricardo Gomes reuniu alguns dados, mas nada que possa usar para tentar derrotá-lo. Ele sabe, por exemplo, que o time peruano está invicto na competição. Foram duas vitórias e quatro empates, com cinco gols marcados e dois sofridos. "Tenho alguns detalhes, como os principais jogadores, mas agora vou estudar para ver como eles jogam."

O dia de estudo servirá para o treinador são-paulino definir qual é o melhor time para colocar em campo. Ele já admitiu que poderá escalar Washington desde o início em Lima. "Claro que não vou mudar time sempre só por causa do adversário, mas é possível. Tem de ver o sistema defensivo deles, analisar o que seria melhor para o São Paulo. É uma opção."