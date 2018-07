Gomes quer segurar Juninho Pernambucano Mais de um ano depois do acidente vascular cerebral (AVC) que o afastou do futebol, em 28 de agosto de 2011, Ricardo Gomes foi apresentado ontem como novo diretor técnico do Vasco. O auxiliar Gaúcho, que antes comandaria interinamente a equipe somente nas últimas rodadas do Brasileiro, foi efetivado como treinador. Ricardo Gomes, que ainda faz sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, disse que, no momento, não tem condições de voltar à beira do gramado. Ricardo Gomes minimizou o atraso de salários e estabeleceu como prioridade a renovação de Juninho Pernambucano.