Google festeja a Olimpíada de Sochi com cores da bandeira gay

SÃO PAULO - Para homenagear os Jogos Olímpicos de Inverno, que terá sua cerimônia de abertura realizada nesta sexta-feira, em Sochi, o Google resolveu fazer um doodle de forma diferente. Além dos desenhos de algumas modalidades da competição, o site coloca as cores da bandeira gay ao fundo e compartilha um trecho da Carta Olímpica. O Google faz isso um dia depoiis de o presidente da ONU se manifestar contra a lei antigay. A animação funciona como uma espécie de protesto contra a Rússia, país questionado por suas leis contra a homossexualidade.

Abaixo dos desenhos, que reproduzem seis modalidades esportivas dos Jogos (esqui, hóquei, curling, bobsled, patinação e snowboard), o site publicou em sua página o quarto princípio fundamental na carta do Comitê Olimpico Internacional (COI). "A prática esportiva é um direito humano. Todas as pessoas devem ter a possibilidade de praticar esporte sem qualquer tipo de discriminação e conforme o ideal olímpico, que exige compreensão mútua e um espírito de amizade, solidariedade e fair play."

Reprodução

PROTESTO

O apoio do Google é um protesto contra a Russia, país-sede do evento. Nos últimos meses, o governo local vem sendo alvo de diversas polêmicas contra os homossexuais. Em junho do ano passado, o parlamento russo aprovou a lei antigay, que proibe a propaganda a favor dos direitos homoafetivos, sob pena de multa de 12.500 euros (R$ 38.7 mil), prisão ou deportação, no caso de estrangeiros.

A medida já foi comentada pelo COI, que afirmou que nenhum atleta ou turista vai ser discriminado no país por sua orientação sexual. Ativistas da causa gay, que nos últimos dias protestaram por diversos países, pedem boicote de atletas e torcedores aos Jogos da Rússia.