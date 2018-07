Governador de Minas festeja jogos de Inglaterra e Argentina em BH

COSTA DO SAUÍPE - O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, gostou do desenrolar do sorteio da Copa do Mundo de 2014, realizado nesta sexta-feira, na Costa do Sauípe. Presente ao evento, Anastasia festejou principalmente o fato de que Argentina e Inglaterra terão jogos da primeira fase no Mineirão. "Concluído o sorteio da Fifa, teremos em Belo Horizonte jogos de seleções consideradas entre as melhores pelo ranking da Fifa. Teremos jogos importantes, inclusive com a presença da seleção argentina, uma das melhores do mundo, como também da Inglaterra. Tenho certeza que teremos jogos de altíssima qualidade", comentou o governador.

Belo Horizonte estava especialmente preocupada com o sorteio porque, na Copa das Confederações, foi a sede que se deu pior. Na primeira fase, recebeu Japão x México, e Taiti x Nigéria. Depois, sediou a semifinal entre Brasil e Uruguai. Na Copa do Mundo serão quatro jogos da primeira fase em Belo Horizonte. Mas só duas grandes seleções envolvidas. A Inglaterra pega a Costa Rica e a Argentina enfrenta o Irã. Além disso, o Mineirão verá Colômbia x Grécia e Bélgica x Argélia.

Se o Brasil ficar em primeiro no seu grupo, porém, jogará nas oitavas de final em Belo Horizonte. E, como o rival será o segundo do Grupo B, o adversário pode ser Espanha ou Holanda. "Certamente uma oitava de final emocionante", apontou Anastasia. "Belo Horizonte está muito satisfeita e vamos, portanto, nos preparar para receber bem os turistas estrangeiros que vão acorrer em grande número à nossa capital", completou ele, via assessoria.