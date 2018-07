Governadora do Rio Grande do Norte festeja Itália x Uruguai em Natal

NATAL - O sorteio dos jogos da Copa do Mundo de 2014 deixou os natalenses animados. Apontada como uma das cidades-sede que começou a construção do estádio mais atrasado, a capital potiguar sediará um dos jogos do Grupo A, da seleção brasileira. Camarões x México vai marcar a estreia da Arena das Dunas no Mundial, no dia 13 de junho.

A segunda partida será entre Gana e Estados Unidos, no dia 16, pelo Grupo G. Japão e Grécia irão jogar em Natal no dia 19, pelo Grupo C. A quarta e última partida reunirá seis títulos mundiais: Itália x Uruguai, no dia 24.

O resultado do sorteio foi comemorado pela governadora Rosalba Ciarlini (DEM), que acompanhou a solenidade na Costa do Sauipe. "É uma grande alegria saber que receberemos seleções tão importantes para jogar na nossa Arena das Dunas. Tenho certeza de que todos farão um grande espetáculo, principalmente no jogo entre Itália e Uruguai. Também fico feliz em saber que os Estados Unidos estarão de volta, para mais uma vez fazer parte da história de Natal", afirmou Ciarlini.

Secretário especial da Copa e responsável pela construção do Arena das Dunas, Demétrio Torres disse que foi "muito positiva" a definição das seleções que estarão na capital potiguar. "O melhor de tudo é que jogarão times de cinco continentes diferentes, promovendo uma união dos povos na festa do futebol mundial e nós proporcionaremos o palco", comentou.

O sorteio dos jogos para o mundial de 2014 foi acompanhado com discrição pelos natalenses. Não houve aglomerações em bares ou restaurantes da cidade. Mas, no momento da solenidade, muitas pessoas pararam em frente das lojas de eletrodomésticos, no centro de Natal, para assistirem a transmissão.