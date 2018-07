Governo ajuda hipismo a custear 42 conjuntos A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e o ministério do Esporte apresentaram neste terça-feira, em São Paulo, o projeto que pretende dar condições de o Brasil brigar por medalhas nas seis disputas olímpicas do hipismo nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Com verba do ministério a CBH promete manter 42 conjuntos nas três categorias da modalidade: salto, adestramento e CCE.