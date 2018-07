Governo alemão dá garantia para candidatura de Munique O governo federal da Alemanha assinou nesta quarta-feira as garantias necessárias para a candidatura de Munique poder receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Assim, a cidade alemã ganhou força na eleição do Comitê Olímpico Internacional (COI), que acontecerá em julho do ano que vem.