Governo bate duro no estudo dos aeroportos

Carvalho admitiu, porém, que as obras entrarão numa fase de aceleração. "Não há clima de desespero. A Copa vai acontecer, e bem. Vamos cumprir tudo o que acertamos com a Fifa. O governo está atento e não há desespero nem irresponsabilidade na execução das obras. Respeitaremos todas as normas necessárias."

O ministro disse que o estudo representa uma visão particular de um pesquisador que "juntou recortes de jornais". "Não estamos nem um pouco preocupados com o relatório dessa pessoa do Ipea. Ela não representa a visão do Ipea e do governo." O estudo foi apresentado pelo coordenador de Infraestrutura Econômica do Ipea, Carlos Campos Neto.