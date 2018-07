Governo britânico corta orçamento dos Jogos Olímpicos

O governo britânico anunciou nesta segunda-feira que fará um corte de 27 milhões de libras (cerca de R$ 72 milhões) no orçamento inicial destinado para Olimpíada de Londres, que será realizada em 2012. A medida faz parte do plano de redução de gastos elaborado pela nova gestão administrada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron.

O corte representa apenas 2% dos 9,3 bilhões de libras (aproximadamente R$ 25 bilhões) de verbas públicas e privadas previstas para a construção de instalações esportivas e para a melhoria da infraestrutura na região que receberá o Jogos Olímpicos.

A organização da Olimpíada de 2012 afirmou que está confiante na execução de todas as obras programadas. "Os cortes não irão comprometer o projeto", garantiu o ministro da Olimpíada e Esporte da Grã-Bretanha, Hugh Robertson.