Governo busca parceria para Itaquerão O governo do Estado de São Paulo procura parceiros para bancar as arquibancadas provisórias do Itaquerão. O custo estimado é de R$ 50 milhões a R$ 60 milhões. A instalação do equipamento é fundamental para o estádio passar de 48 mil para 68 mil lugares, exigência da Fifa para abrigar o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014.