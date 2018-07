Governo combaterá comércio ilegal no estádio de Brasília

Segundo comunicado divulgado nesta sexta, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) contará com 200 servidores e 40 veículos para a fiscalização em volta do estádio. A ação cobrirá um raio de 2 quilômetros nos arredores, além de todo o Eixo Monumental, o Shopping Popular, a Rodoviária do Plano Piloto e o Parque da Cidade.

A organização também promete distribuir a fiscalização em 24 setores de atuação. O objetivo é impedir a ação de cambistas, vendedores ambulantes e flanelinhas, coibir a falsificação de produtos e ingressos, além de evitar marketing de emboscada. Tudo isso para preservar a acessibilidade no local, facilitar o fluxo das pessoas e oferecer mais segurança aos torcedores.

Ainda de acordo com o comunicado, os infratores estarão sujeito a aplicação de multas e apreensão de mercadorias. No total, 338 servidores, divididos em 68 equipes, serão empregados durante três turnos, desde 19h30 da sexta-feira até o término das festividades, por volta da meia-noite de sábado.