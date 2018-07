Governo dará benefícios fiscais para as sedes de 2014

BRASÍLIA

As mercadorias e os bens utilizados na construção e na reforma dos estádios que receberão os jogos da Copa de 2014 ficarão isentos de pagamento de impostos, como ICMS e Cofins. Segundo comunicado divulgado pelo Ministério da Fazenda, uma medida provisória ou projeto de lei regulamentará convênio assinado em 2008 no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado pelo governo federal e os Estados.

O acordo prevê a isenção de ICMS "nas operações com mercadorias e bens destinados à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios para a Copa de 2014". O benefício, porém, só será dado pelo governo estadual, se as operações também tiverem isenção de Imposto de Importação, IPI, PIS e Cofins. Depois da pressão dos clubes, a União anunciou que implementará o convênio assinado no Confaz. A desoneração de tributos vale para produtos nacionais ou para bens importados que não sejam produzidos no Brasil. A Receita Federal disse não ter calculado ainda o valor da renúncia fiscal.