Governo de SP anunciará vencedor da concessão para gestão do CT Paralímpico

O Governo do Estado de São Paulo irá anunciar nesta sexta-feira, dia 20, a organização vencedora do edital de chamamento público para a gestão do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O Acordo de Cooperação terá duração de cinco anos, renovável pelo mesmo período. A instalação é considerada o principal legado dos Jogos Paralímpicos do Rio e custou R$ 281 milhões.

Com 95 mil m², o espaço estava sendo gerido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e possui espaços para treinamentos, competições e intercâmbios de atletas e seleções. São abrigadas 15 modalidades no local, que está situado às margens da Rodovia dos Imigrantes. O edital foi lançado no dia 27 de julho.

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro é gerido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O espaço tem um custo anual que gira em torno de R$ 30 milhões. O CT fica no km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) também anunciou no mês de julho um chamamento para a concessão do complexo esportivo do Ibirapuera. A expectativa do governo paulista é que a iniciativa privada invista cerca de R$ 230 milhões no complexo. Com inspiração no Madison Square Garden, de Nova York, o projeto inclui a criação de espaço para 20 mil pessoas e a modernização do ginásio em até três anos.