Governo do Rio acelera as obras Depois da última visita da equipe técnica da Fifa, liderada pelo secretário-geral Jérôme Valcke, na semana passada, o ritmo das obras do Maracanã parece ter aumentado. Na passagem pelo Brasil, Valcke admitiu que a maior preocupação para a Copa das Confederações, a partir de 15 de junho, é a situação do estádio carioca. Após meses sem divulgar qualquer informação sobre o andamento da reforma, o governo do Rio tem repassado várias atualizações nos últimos dias.