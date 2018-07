Governo do Rio diz que Baía de Guanabara não preocupa RIO - Na manhã desta quinta-feira, o secretário estadual do Meio Ambiente do Rio, Carlos Portinho, visitou as águas da Baía de Guanabara e garantiu que o local terá condições de receber os atletas de vela para o primeiro evento-teste da Olimpíada, que está marcado para agosto deste ano. No entanto, é possível ver manchas e, às vezes, sentir odor de esgoto nas águas da Baía, mesmo nas áreas mais próximas ao mar aberto, onde as provas serão realizadas.