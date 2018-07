Governo e prefeitura prometem salvar a Arena para 2014

ENVIADO ESPECIAL / CURITIBA

O governo do Paraná e a prefeitura de Curitiba agiram com rapidez nos últimos dias para salvar a Arena da Baixada e manter o estádio do Atlético-PR na lista dos 12 escolhidos pela Fifa para receber jogos do Mundial de 2014. Amanhã, o governador Orlando Pesutti (PMDB) e o prefeito Luciano Ducci (PSB) têm encontro com o presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa (COL), Ricardo Teixeira. Prometem entregar a ele os documentos que avalizariam financeiramente as reformas da Arena da Baixada.

Não haveria a utilização de recursos públicos nas obras que devem alcançar a quantia de R$ 90 milhões. Inicialmente, o Atlético previu gastos de R$ 138 milhões para adaptar a Arena às exigências da Fifa. O Comitê Organizador da Copa estabeleceu na semana passada o prazo de um mês para que as cidades-sede apresentem a viabilidade financeira dos projetos. Como o Atlético dava sinais havia meses de que não conseguiria recursos para as obras, o comitê iniciou ano passado negociações com o Coritiba para a construção de um novo estádio, que substituiria o do Atlético no Mundial.

O vice-presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, confirmou ao Estado a existência de um Plano B para a cidade, em consonância com o COL, e disse que um novo estádio será erguido em Curitiba a partir de janeiro e deverá estar pronto em maio ou junho de 2013, independentemente da aprovação da Arena da Baixada para o Mundial. "Até 2013 vamos ter um novo estádio na cidade, em condições de abrigar jogos do Mundial de 2014", declarou Vilson.

Ricardo Teixeira se dirigirá a Curitiba para visitar a delegação brasileira que viaja na quarta-feira para a África do Sul. Almoçará com os atletas e a comissão técnica antes do encontro com as autoridades locais. "Houve até uma declaração infeliz atribuída a um secretário do governo do Paraná de que nós não receberíamos mais nenhum jogo aqui em 2014 para dar prioridade a outros investimentos. Posso garantir que isso foi superado. Tudo será esclarecido em entrevista conjunta do governador, do prefeito e do presidente da CBF na terça-feira (amanhã)", disse ao Estado o gestor do Comitê de Curitiba para a Copa de 2014, Luiz de Carvalho.