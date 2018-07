Governo e Wada falam de recredenciamento de laboratório antidoping

Era setembro de 2013 quando o ministério de Esporte publicou: "Brasil assume compromisso para obter recredenciamento de laboratório antidoping". Passado quase um ano e meio, a situação não mudou. Nesta terça-feira, novamente o governo brasileiro se encontrou com representantes da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) para tentar recredenciar o Ladetec, agora chamado de Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD).

"Existe claramente um processo que está sendo seguido e nós monitoramos muito de perto a performance do laboratório em seu caminho para a reacreditação", comentou o diretor científico da Wada, Oliver Rabin. De acordo com o ministério do Esporte, ele "não adiantou uma data para que o laboratório possa receber a reacreditação, mas afirmou que espera que isso aconteça o mais rápido possível".

"Nós gostaríamos que a reacreditação possa acontecer o quanto antes para que tenhamos tempo suficiente de trabalhar para os Jogos Olímpicos", contou Rabin, reforçando: "O número de amostras e os recursos que são exigidos para fazer os testes durante o período dos Jogos, dentro das configurações olímpicas, é diferente da rotina normal do laboratório".