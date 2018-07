Governo já quis concessão antes

As primeiras tentativas foram no governo de Marcello Alencar (PSDB). "Se não for privatizado em dez anos, a solução (para o Maracanã) é botar bananas de dinamite e implodir tudo", disse ao Estado, em 1995, o então presidente da Superintendência de Desportos do Rio (Suderj), Raul Raposo. O governo exigiria do vencedor R$ 60 milhões (valor da época) para a modernização do estádio. Agora, o governo de Sérgio Cabral (PMDB) vai exigir pagamento mínimo de outorga de R$ 4,5 milhões por ano, além de R$ 594 milhões em obras no entorno do Maracanã, que incluem as demolições de Célio de Barros e Júlio Delamare. Segundo o estudo de viabilidade econômica do estádio, todo o investimento feito pela concessionária será recuperado em 12 anos. Depois, serão 23 anos de lucro.

A tentativa de 1995 sairia do papel no ano seguinte, mas a ideia de demolir o Célio de Barros para transformá-lo em um estacionamento gerou revolta. O então ministro do Esporte, Pelé, manifestou-se contra, fazendo coro a vários atletas. O Rio era candidato a receber os Jogos Olímpicos de 2004 e ficava feio demolir o único estádio de atletismo da cidade. O governo, então, decidiu cancelar a licitação. Alencar fez nova tentativa em 1998, de novo sem sucesso.