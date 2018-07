Governo melhora acesso à Arena de Pernambuco

De acordo com a nova proposta, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na zona oeste da cidade, servirá de ponto de saída para 120 ônibus expressos, que farão um percurso de 19 km até o estádio. O desembarque ocorre nas imediações da BR-408, a 500 metros do palco da partida.

Em ponto facultativo, a UFPE disponibilizou gratuitamente as cinco mil vagas do estacionamento para atender ao público do jogo. A passagem do ônibus, que será vendida na hora, custa R$ 10. O circuito funciona das 14 h até a meia-noite.

A expectativa do governo é de que o serviço atenda até seis mil pessoas. Outras dez mil são esperadas no Parqtel, estacionamento para os que optam pelo veículo particular. E as 20 mil restantes, no metrô.

"A Copa das Confederações serve como evento-teste e, por isso, o projeto está sempre aberto a ajustes, para que tudo funcione de acordo com o esperado na Copa do Mundo", declarou Ricardo Leitão, secretário da Secopa-PE.

Vagões superlotados, tumulto nas plataformas e desordem nas filas foram parte dos obstáculos encontrados para assistir ao jogo entre Espanha e Uruguai no último domingo. No entanto, com a descentralização da chegada e saída de pessoas, espera-se diminuir o fluxo no metrô e, consequentemente, os problemas enfrentados no deslocamento.