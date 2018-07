Governo sul-africano homenageia Blatter e Rogge

Zuma concedeu aos três dos principais dirigentes do esporte mundial a Ordem dos Companheiros de OR Tambo, uma medalha dada a estrangeiros pela amizade demonstrada com a África do Sul.

Rogge foi reconhecido pela sua contribuição para a luta contra o apartheid através do movimento olímpico. Blatter recebeu o prêmio pela sua "contribuição excepcional ao futebol" e apoio para a realização da Copa do Mundo na África, e Hayatou, único presente para receber a homenagem, pelo desenvolvimento do futebol africano.