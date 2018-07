GP à americana

Com a confirmação do Conselho Mundial da FIA, o campeonato de 2012 tem 20 etapas programadas, com abertura na Austrália dia 18 de março e encerramento em 25 de novembro no Brasil. Duas ainda estão ameaçadas - Bahrein, por motivos políticos, e Coreia do Sul, que ainda não pagou a conta dos GPs de 2010 e 2011. Para acomodar as 20 etapas, o calendário prevê sete pares de corridas seguidas, conhecidas como dobradinhas. Começando por Austrália e Malásia. Na sequência, tem China e Bahrein. Na fase europeia, são duas (Alemanha-Hungria e Bélgica-Itália). Depois, ainda tem Japão e Coreia do Sul; Índia e Abu Dabi e Estados Unidos e Brasil. Isso, para quem sai do Brasil, isso diminui o número de viagens intercontinentais.

Nesta semana morreu, aos 71 anos de idade, o piloto que conquistou a vitória mais apertada da história da F-1. Em 1971 o inglês Peter Gethin cruzou a linha de chegada do GP da Italia 1/100 de segundo à frente do sueco Ronnie Peterson, que, por sua vez, cruzou 9/100 antes do francês François Cevert. Na época ainda não havia medição centesimal na cronometragem. A velocidade média dessa corrida - 242,615 km/h - permaneceu durante 31 anos como a mais alta da história. E foi o que provocou a construção de duas chicanes em Monza no ano seguinte, "derrubando'' a média para 215,887 km/h. Em 2003, mesmo com as chicanes, Michael Schumacher estabeleceu a média de 247,585 km/h.

Gethin nunca foi um piloto brilhante e disputou apenas 31 GPs na F-1. Mais tarde, como um dos chefes da Toleman no ano de estreia de Ayrton Senna em 1984, estivemos muitas vezes juntos. Ele guardava muito orgulho daquela vitória, embora reconhecesse que havia contado com a sorte ao assumir a ponta faltando 3 voltas de uma corrida que tinha sido liderada por outros sete pilotos: Peterson (23 voltas), Chris Amon (9), François Cevert (7), Mike Hailwood (5), Clay Regazzoni (4), Jo Siffert (3) e Jackie Stewart (1). Três desses morreram nas pistas - Siffert, um mês depois em Brands Hatch, Cevert em 73 em Watkins Glen e Peterson, em 78, em Monza. Regazzoni morreu em desastre de estrada, Hailwood fazendo acrobacia aérea nos anos 90 e Gethin, agora, de morte natural. Amon (68 anos) e Stewart (72) estão vivos.