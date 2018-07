GP Brasil será 1ª competição de Thiago Braz no País após ouro no Rio-2016

Campeão olímpico em 2016, Thiago Braz voltará a participar de uma competição no País em 3 de junho. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou que o medalhista de ouro no salto com vara está inscrito para a disputa do GP Brasil, em São Bernardo do Campo.

A competição será a primeira dentro do Brasil desde que Thiago Braz fez história no Engenhão ao vencer a disputa nos Jogos do Rio e ainda bater o recorde olímpico, com a marca de 6,03 metros. No início de junho, portanto, ele vai reencontrar o torcedor brasileiro.

Thiago Braz treina em Fórnia, na Itália, sob as instruções do técnico ucraniano Vitaly Petrov. E em 2017, ele já participou de três competições. No próximo sábado, ele vai estrear no temporada ao ar livre com a sua participação na etapa de Xangai, na China, da Diamond League.

Além de Thiago Braz, a CBAt também convidou outros brasileiros que foram finalistas na Olimpíada do Rio para a disputa do evento em São Bernardo do Campo. São os casos de Darlan Romani (quinto colocado no arremesso do peso), Altobeli Silva (nono nos 3.000 metros com obstáculos) e Geisa Arcanjo (nona no arremesso de peso).