GP DA AUSTRÁLIA CONSTRUTORES PILOTOS Raikkonen começa o ano na frente CLASSIFICAÇÃO

A Red Bull, do tricampeão Sebastian Vettel, voou na sessão que definiu o grid, ontem de manhã no circuito Albert Park, em Melbourne, Austrália, e mais que estabelecer a pole position deixou no ar a impressão de que sua equipe poderia dominar a temporada, tal a forma como se impôs. A Red Bull tem histórico de estabelecer a hegemonia nos campeonatos. Gerou preocupação geral.

Já Kimi Raikkonen, da Lotus, não foi além do sétimo lugar na classificação. Seis horas mais tarde, na disputa da corrida, porém, Raikkonen venceu com tanta facilidade a etapa de abertura do Mundial que esnobou Vettel, apenas terceiro colocado, e Fernando Alonso, da Ferrari, segundo. "Foi uma das vitórias mais fáceis de já obtive." Mesmo tendo largado em sétimo.

Administrar os novos pneus Pirelli foi a chave para Raikkonen e a Lotus vencerem. A temperatura ambiente estava baixa para o verão australiano, 18 graus, o que submeteu os pneus supermacios e médios, os escolhidos para a prova, a grande esforços, causando rápida degradação. "Eu podia economizar meus pneus com facilidade e ter sido mais veloz se desejasse", afirmou o finlandês, enquanto Vettel e Alonso ouviam, ao seu lado.

Essa característica do modelo E21-Renault da Lotus foi decisiva para as 58 voltas da prova prenderem a atenção da torcida até a bandeirada, além de permitir a Raikkonen a estratégia vencedora: dois pit stops diante de três de Alonso e Vettel, bem como de um combativo e novamente capaz Felipe Massa, Ferrari, quarto colocado, os protagonistas do GP da Austrália. Alonso, Vettel e Massa afirmaram o mesmo sobre o feito de Raikkonen: "Para mim seria impossível fazer apenas duas paradas".

E a vantagem da Lotus se mostrou tão grande que Raikkonen aproveitou para mandar um recado aos concorrentes, ao estabeleceu a melhor volta da corrida na 56.ª volta, a duas da bandeirada, quando os pneus de todos já estavam bem desgastados, menos os seus, 1min29s274.

O piloto da Lotus não estava sendo pressionado a essa altura por Alonso. Procurou fazer o melhor tempo para mostrar mesmo do que dispõe e assustar os adversários. O diretor da Pirelli riu do feito: "Imagine que aqueles pneus de Kimi, os médios, já tinham 22 voltas de uso".

Assim como Vettel depois da classificação lembrou que a facilidade com que obteve a pole position não significava que a corrida seria, necessariamente, fácil, Raikkonen fez o mesmo em relação ao que esperar dele e da Lotus já no próximo fim de semana, em Sepang, na Malásia. "Iremos para um cenário bastante distinto. Lá fará muito calor e o circuito e os pneus serão outros também. Aqui tudo funcionou, lá não sabemos."

Todos queriam ouvir Vettel, o que teria a dizer. Profissionais de outras escuderias esperavam que o jovem alemão talentosíssimo não tivesse dificuldades para ganhar a primeira do ano. "Larguei bem, meu ritmo nas duas primeiras voltas era muito bom, mas depois comecei a perder performance por causa do desgaste dos pneus", explicou.

Na sexta-feira, quando demonstrou a enorme potencialidade do RB9-Renault da Red Bull, o time não detectou o problema. "A temperatura estava bem mais elevada, as condições eram outras. Hoje tínhamos apenas o terceiro carro mais veloz, por isso estou contente com o terceiro lugar." A chance de esta ser outra temporada sem concorrentes para Vettel, como a de 2011, resultado da competência da Red Bull, ficou menor depois do GP da Austrália.

Alonso disse estar satisfeito com o segundo lugar. "Lutar pelo pódio aqui era o nosso objetivo, assim como produzir um carro competitivo e reduzir a diferença (para a Red Bull), portanto a sensação é de termos realizado nossa lição de casa, mas a Red Bull continua mais rápida."

O espanhol assumiu o segundo lugar com uma estratégia ousada: antecipou em três ou quatro voltas o segundo pit stop. Na 20.ª volta, quando foi para os boxes, estava atrás de Massa, terceiro, Vettel, segundo, e o surpreendente Adrian Sutil, da Force India, líder, por não ter realizado pit stop. "Isso me permitiu ganhar duas colocações, a de Felipe e de Sebastian", falou Alonso.

Como Massa parou apenas na 23.ª volta e perdeu duas colocações, exatamente para Alonso e Vettel, houve quem levantasse a suspeita de ação deliberada da Ferrari para favorecer o espanhol. "Foi uma decisão arriscada, mas tinha de tentar algo para ultrapassá-los", deu sua versão Alonso. "Mesmo com o flap móvel (DRS) deixar um adversário para trás é muito difícil em Albert Park."

O desempenho de Sutil surpreendeu. Largou com pneus médios, enquanto os primeiros com supermacios, e com uma condução rápida e segura só foi fazer o primeiro pit stop na 21.ª volta. Alonso, por exemplo, na 20.ª volta realizou sua segunda parada. "Com os pneus médios meu ritmo era fantástico. Minha estratégia diferente funcionou. De repente estava em primeiro." Mas ao colocar os supermacios, pedeu rendimento depois de algumas voltas. "Esse sétimo lugar representa uma ótima forma de voltar à Fórmula 1." Sutil não disputou a temporada de 2012.

