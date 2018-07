GP do Bahrein deve mesmo ser cancelado

A Fota, associação das equipes, até já perguntou à administração do Circuito da Catalunha a disponibilidade da data para os times permanecerem em Barcelona. Jordi Mateu, diretor de comunicação do autódromo, explicou: "A data está, em princípio, reservada a um evento particular, mas podemos tentar uma mudança." A prova de abertura do Mundial, dia 13, no Bahrein, também está em xeque. "Quem não tem medo de ir lá? Eu tenho", afirmou o piloto japonês Kamui Kobayahi, da Sauber. O finlandês Heikki Kovalainen, da Lotus, comentou: "Pilotei para a McLaren (o governo bareinita é sócio da escuderia), fui recebido muito bem pela família real, mas agora a situação ficou difícil." Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, admitiu que a situação piorou muito no país emirado.

"Não me cabe dizer se devo ir ou não à corrida. Se a Fota, a FOM e a FIA deciderem que vamos, lá estarei. Se disserem não, então não vamos, cabe a eles", comentou o campeão do mundo, Sebastian Vettel, da Red Bull.

O chefe de seu time, Christian Horner, afirmou algo semelhante: "Bernie e a FIA não nos levariam a um local que não fosse seguro", declarou.