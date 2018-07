GP do Brasil pode ser palco de mais um título mundial

Fernando Alonso, com 231 pontos, pode ser campeão no GP do Brasil, dia 7, em Interlagos. O espanhol da Ferrari é o único dos cinco candidatos ao título com chances de definir a conquista em São Paulo. Para os demais, mesmo que Alonso não marque pontos e um deles vença, como Mark Webber, da Red Bull, segundo colocado, com 220, necessariamente a disputa se estende até o GP do dia 14, em Abu Dabi.

O que Alonso precisa para comemorar seu terceiro título mundial? Hoje a diferença do espanhol é de 11 pontos (231 - 220). Em resumo, ele necessita somar no GP do Brasil 15 pontos a mais que Webber para celebrar a conquista. Isso o levaria a uma diferença de 26 pontos para Webber e haveria em jogo, em Abu Dabi, apenas 25. Alonso tem uma vitória a mais que Webber, 5 a 4, primeiro critério de desempate.

Quais os resultados que permitem a Alonso ampliar a diferença dele para Webber de 11 para 15 pontos? São três: Alonso vencer o GP do Brasil e Webber não se classificar entre os quatro primeiros; o espanhol terminar em segundo e Webber não se classificar entre os oito primeiros; ou Alonso terminar em terceiro e Webber não marcar pontos.

Os cerca de 70 mil espectadores que vão estar em Interlagos terão emoções fortes.