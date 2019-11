GP dos Estados Unidos: onde assistir à corrida da Fórmula 1

Provável etapa em que Lewis Hamilton deve sacramentar o título, o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 será disputado às 16h10 (horário de Brasília) deste domingo, no Circuito das Américas, na cidade de Austin, no Texas. A corrida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2.

A etapa norte-americana poderá decidir o título da temporada. O inglês Lewis Hamilton está cada vez mais perto da conquista após vencer o GP do México, no fim de semana passado. Para confirmar o hexacampeonato, ele só precisará somar quatro pontos a mais que o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de Mercedes.

Para tanto, Hamilton ficará com o título se terminar a prova até na oitava colocação, mesmo que Bottas vença a corrida. Se o finlandês conseguir evitar mais uma vez o título do companheiro neste domingo, Hamilton ainda terá mais duas chances para garantir o hexa. Depois dos EUA, serão disputadas as etapas do Brasil, no Autódromo de Interlagos, no dia 17 de novembro, e de Abu Dabi, em 1º de dezembro.