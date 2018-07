GP em Londres ganha patrocinador: Ecclestone Bernie Ecclestone tem dois sonhos desde que comanda a Fórmula 1, há 40 anos: ver uma corrida nas ruas de Nova York e outra nas de Londres. A de Nova York, na realidade, New Jersey, do outro lado do Rio Hudson, foi acertada para entrar no calendário no ano que vem. E o desejo pessoal de Ecclestone é tão grande pelo evento em Londres que, segundo o The Times, o dirigente ofereceu 35 milhões libras (R$ 90 milhões) para garanti-lo. Ecclestone tem até o circuito na mente: Palácio de Buckingham, Praça Trafalgar, o edifício do Parlamento e a grande roda gigante, ao lado.