Grã-Bretanha diz que orçamento olímpico será cumprido O ministro do Esporte e da Olimpíada da Grã-Bretanha disse que os Jogos de 2012 serão entregues dentro do orçamento. Hugh Robertson afirmou que o custo esperado final das obras do projeto olímpico diminuíram em 16 milhões de libras para 7,25 bilhões desde maio.