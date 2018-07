Gramado da Fonte Nova recebe tratamento especial

SALVADOR - Os funcionários da Fonte Nova estão tratando o gramado da arena com muito carinho. Nos jogos da Copa das Confederações em outras sedes, o campo de jogo recebeu algumas críticas e os especialistas de Salvador não querem saber de reclamações. Por isso, dois dias antes da primeira partida no estádio pelo torneio, entre Uruguai e Nigéria, o gramado recebeu um tratamento especial.

Para auxiliar no crescimento saudável da grama, foram usadas grandes estruturas que possuem uma iluminação artificial que simula a luz do sol. Isso ajuda no crescimento de áreas do campo que foram afetadas pela cobertura da arena e que estão recebendo pouca incidência de luz solar nesta época do ano.

Com luzes de alta potência, o gramado recebe a iluminação artificial e depois de algumas horas de exposição, o suporte das luzes é direcionado para outra região do campo. Além da iluminação especial, o gramado também recebeu retoques nas linhas do campo e teve parte da grama aparada. A expectativa dos baianos é que o gramado não receba críticas na partida de quinta-feira.