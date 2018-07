Gramado do Morumbi preocupa As duas vitórias sob o comando de Paulo César Carpegiani devolveram um pouco de esperança aos jogadores do São Paulo de conseguir uma vaga na Libertadores de 2011. O objetivo ainda está distante, mas eles apostam no fator casa para torná-lo mais palpável. Dos nove jogos que restam no Campeonato Brasileiro, cinco deles serão como mandantes, sendo quatro no Morumbi e um na Arena Barueri. O primeiro é o clássico contra o Santos, domingo.