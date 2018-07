Grand Prix de Judô terá início nesta sexta, na Alemanha

SÃO PAULO - Com a presença de 15 brasileiros, Grand Prix de Judô terá início nesta sexta-feira, em Dusseldorf, na Alemanha. A competição, que vai durar três dias, terá a participação de Rafael Silva, que conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Tóquio, em dezembro do ano passado.

O sorteio das chaves foi realizado na manhã desta quinta. Nathália Brigida (48kg), Gabriela Chibana (48kg), Érika Miranda (52kg), Ketleyn Quadros (57kg), Diego Santos (60kg) e Luiz Revite (66kg) já irão competir a partir desta sexta. Santos, número 13 do mundo, estreia contra o norte-americano Nicholas Kossor. Já Revite, 14.º do ranking, enfrenta Islam Baialinov, do Quirguistão.

No sábado, será a vez de Mariana Barros (63kg), Bárbara Timo (70kg) e Alex Pombo (73kg) entrarem no tatame. Já no domingo, lutam Samanta Soares (78kg), Rochele Nunes (+78kg), Eduardo Bettoni (90kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Rafael Silva (+100kg).

"Quero avaliar os resultados do meu treinamento até agora e, é claro, continuar somando pontos para o ranking. Este ano, estou focando meus treinamentos para ser campeão mundial, além de melhorar todas as minhas marcas de uma forma geral”, disse Silva, que coqnusitou a medalha de bronze na Olimpíada de Londres.

O bloco inicial do Grand Prix de Dusseldorf começa às 6hs (horário de Brasília). A disputa por medalhas, por sua vez, começará às 13hs, no Mitsubish Eletric Halle.