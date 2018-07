Grande clássico na decisão

A previsão é de confronto duro. A seleção cubana vem entusiasmada em busca do primeiro título, depois da vitória suada por 3 sets a 2 (22/25, 25/17, 31/29, 22/25 e 16/14) sobre a Sérvia na outra semifinal. "Vai ser um jogo duro. Eles ganharam da gente na primeira fase", lembra Rodrigão.

A seleção ainda tem um sério problema para a final. O levantador Bruno torceu o tornozelo e é dúvida para o jogo. O filho do técnico Bernardinho levou um pisão de Murilo e saiu com fortes dores. O substituto Marlon também não está em plena forma física e já avisou que não consegue atuar em um jogo inteiro. Ele sofreu uma inflamação intestinal e não pôde jogar as duas primeiras fases do torneio. "Marlon foi guerreiro e conseguiu fazer uma boa partida. Foi mais um momento de superação da nossa equipe", disse Bruno.

O próprio levantador aumentou a dúvida sobre atuar na final. "Não sei se conseguirei. Quando esfria é complicado. Agora, é aplicar injeção e colocar gelo. Vou fazer o possível para jogar", avisou assim que terminou a semifinal de ontem em Roma.

A trajetória do Brasil não foi uma das melhores no torneio. Perdeu duas partidas e carrega na bagagem o chamado " jogo da vergonha", em que o time comandado por Bernardinho entregou a partida para a Bulgária para cair numa chave mais fácil na etapa seguinte.

O clássico. A expectativa era de uma partida complicada contra a Itália, principalmente por causa do clima hostil criado pela torcida local após a derrota do Brasil para a Bulgária. Havia a preocupação com o lado emocional, já que a provocação seria uma arma dos italianos. No entanto, quem entrou nervoso foi o time anfitrião. No primeiro set, a Itália estava totalmente desentrosada, tanto que o técnico Andrea Anastasi teve de fazer duas alterações logo na etapa inicial. Bom para o Brasil, que venceu tranquilamente por 25 a 15.

No segundo set, ficou nítida a falha de recepção dos italianos - o líbero Marra passou a ser visto como ponto fraco do time. Porém, os donos da casa ainda conseguiram reagir a partir de lances duvidosos da arbitragem, que desestabilizaram a seleção brasileira. Também foi no segundo set que Bruninho precisou ser substituído por Marlon, indício de que a partida começava a se tornar dramática. Mas a seleção conseguiu vencer mais um set. O ponto final, aliás, veio de um erro inacreditável da Itália. Depois de um saque forte, Marlon desistiu de levantar para não invadir o campo. Viu a bola cair no outro lado sem nenhuma reação adversária: 25 a 22.

Com novos lances polêmicos, o Brasil voltou a cair de rendimento. E dessa vez, a Itália, mesmo cometendo as mesmas falhas - como ataques e saques para fora -, venceu o 3.º set (25 a 23). O 4.º set repetiu o primeiro. O Brasil entrou ligado, enquanto os rivais continuavam desentrosados. Novo massacre (25 a 17) e vaga na final.