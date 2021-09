Grandes estrelas do esporte vão participar de congresso virtual a partir desta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira, dia 22, um congresso digital e gratuito que vai reunir grandes estrelas do esporte brasileiro para tratar de algumas modalidades e trocar experiência e aprendizados meses depois de uma boa Olimpíada disputa pelo Brasil no Japão. A iniciativa da Liga Nescau Summit será inaugurada com uma palestra de Bernardinho, técnico de vôlei da seleção da França, e um debate com a participação da ponteira Fê Garay, do nadador paralímpico Daniel Dias, da ex-jogadora de vôlei Ana Moser e da psicóloga e educadora Katia Rubio. A mediação será da narradora esportiva Renata Silveira.

O evento será realizado como uma oportunidade para a troca de informações e aprendizados, com vistas ao desenvolvimento do esporte no País. "O congresso digital foi desenhado para trazer conteúdos exclusivos, desde palestras e entrevistas com grandes nomes do esporte e da educação, debates sobre diferentes pontos do trabalho do educador físico, vivências práticas com atividades tanto no ambiente físico como no digital, entre outros temas", informa os organizadores do Summit.

Na programação, o interessados pordem saber um pouco mais das histórias da ginasta Flávia Saraiva, da nadadora Etiene Medeiros, da corredora paralímpica Verônica Hipólito, além do ex-jogador de futsal Falcão, um dos melhores do mundo, do armador do basquete Yago, do treinador de vôlei Luizomar de Moura, do ex-nadador Gustavo Borges, da ex-jogadora de basquete Magic Paula, da ex-jogadora de vôlei Jackie Silva e de Rodrigo Vicentini, head da NBA Brasil, entre outros especialistas.

As inscrições para o congresso ainda estão abertas. Para participar, os interessados podem se inscrever no site. O evento vai ocorrer regularmente, em princípio, todas as quartas-feiras, até 3 de novembro, a partir das 19h, e será transmitido em uma plataforma digital montada especialmente para isso, no mesmo endereço eletrônico utilizado para as inscrição. Todos os inscritos do Summit estarão habilitados a receber certificação emitida pelo Instituto Esporte & Educação (IEE), comandado por Ana Moser, curadora do congresso, desde que cumpridas as exigências básicas, como carga horária mínima.

Programação da Liga Nescau Summit: