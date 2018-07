Grávida, bicampeã olímpica do dardo para em 2013

A expectativa é que o filho de Spotakova nasça no meio do ano que vem, e a atleta de 31 anos apontou que não deve paralisar completamente os treinamentos enquanto tiver condições físicas. Seu objetivo é voltar a competir em 2014 e se aposentar em 2016, depois da Olimpíada do Rio.

Spotakova faturou seu primeiro ouro olímpico nos Jogos de Pequim, em 2008, e conseguiu defendê-lo em Londres, nesse ano. A checa ainda é detentora do recorde mundial no lançamento de dardo, com a marca de 72m28, obtida em 2008 durante uma competição na Alemanha.