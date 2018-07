Gre-Nal decide vaga na semifinal do 1º turno Grêmio e Internacional disputam, hoje, às 16 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o 396.º clássico da história. Acostumados a decidir os títulos estaduais, as equipes estarão na briga desta vez por uma vaga na semifinal da Taça Piratini, o primeiro turno do Gaúcho. Do lado do Inter, o técnico Dunga deverá contar com todos os titulares. Já Vanderlei Luxemburgo só vai anunciar a escalação gremista no vestiário. O treinador pretende contar com alguns reservas, pois vários jogadores estão desgastados com a sequência de jogos pelo Gaúcho e pela Libertadores. Ano passado, na decisão do segundo turno, o Inter venceu por 2 a 1.