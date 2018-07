Gre-Nal tem Tricolor embalado e Colorado de olho no Mundial

Há oito jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Grêmio testa o bom momento no clássico, em casa, com o Internacional. Empolgada pela reação do time sob o comando de Renato Gaúcho, a torcida tricolor deve lotar o Estádio Olímpico hoje, às 18h30, para mais um Gre-Nal. O Colorado não vence há 4 rodadas e parece mais preocupado com o Mundial de Clubes de Abu Dabi, que ocorre em dezembro.

Tentando se aproximar do G-4, o Grêmio terá a volta de André Lima, que fará dupla de ataque ao lado de Jonas, artilheiro da competição (20 gols). No Inter, Tinga sentiu dores na coxa direita, não treinou e é dúvida.

No primeiro turno, quando o Tricolor ainda estava na zona de rebaixamento, as equipes empataram sem gols no Beira-Rio.