Greipel se reabilita e vence etapa da Volta da França

Em seis etapas disputadas, Kittel já venceu três e Greipel ganhou a primeira agora - nome de tradição no ciclismo mundial, ele somou a sua sexta etapa vencida na história da Volta da França. O holandês Lars Boom, outro velocista, foi o primeiro colocado na disputa de quarta-feira, também em percurso plano. Enquanto isso, Nibali terminou na frente no único dia de trecho montanhoso, no domingo, e vem liderando a classificação geral da prova desde então.

Nesta quinta-feira, Nibali terminou o percurso de 194 quilômetros no pelotão da frente, com o mesmo tempo feito pelo vencedor Greipel (4h11min39) - cruzou a linha de chegada em 18º lugar. Assim, o italiano manteve a liderança com dois segundos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral, o dinamarquês Jakob Fuglsang, que fechou o dia na 15ª posição.

O percurso desta sexta-feira, quando acontece a sétima etapa da mais importante e famosa prova do ciclismo mundial, também será num trecho plano, com um total de 234,5 quilômetros entre as cidades de Epernay e Nancy. A prova vai até 27 de julho, com chegada em Paris.