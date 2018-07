Greipel vence a 15ª etapa da Volta da França; Froome segue na liderança O alemão Andre Greipel, da Lotto-Soudal, justificou a fama de ser um dos principais sprinters do mundo e venceu neste domingo a 15ª etapa da Volta da França no percurso de 183 quilômetros entre as cidades de Mende e Valence. Faltando 200 metros para o final, ele deu o bote em seu compatriota John Degenkolb, da Giant-Alpecin, e conquistou sua terceira etapa nesta edição da competição, a nona na carreira. O norueguês Alexander Kristoff, da Katusha, ficou na terceira colocação.