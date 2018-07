Grêmio anuncia desistência de contratar o uruguaio Gabriel Fernández

Gabriel Fernández, jogador do uruguaio Racing, desembarcou na última terça-feira em Porto Alegre com a intenção de realizar os exames médicos necessários para a assinatura do seu contrato. Um dia após a sua chegada, porém, o time, sem dar detalhes dos problemas envolvendo o atacante, anunciou que não vai mais se reforçar com ele.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, no momento, não foi possível realizar a contratação do atleta Gabriel Fernández. As partes, em comum acordo, dão as tratativas como concluídas", anunciou o Grêmio em breve comunicado oficial.

Antes de Gabriel Fernández, o Grêmio viveu frustração parecida envolvendo outro jogador para o setor ofensivo, o atacante Kayke. Nesse caso, o problema envolveu cláusulas no seu contrato. Posteriormente, o jogador foi anunciado como reforço do Santos.

Se ainda não conseguiu contratar atacante para a temporada 2017, o Grêmio já se reforçou com o lateral-direito Léo Moura e volante Michel, campeão da Série B com o Atlético Goianiense. Além disso, o time está próximo de anunciar o lateral-direito Leonardo, que faturou a Série C pelo Boa.