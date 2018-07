Grêmio aposta na experiência de Dida

A diretoria do Grêmio anunciou a contratação do goleiro Dida, que disputou o último Campeonato Brasileiro pela Portuguesa. O veterano, de 39 anos, foi apresentado como reforço do clube gaúcho para a próxima temporada ontem à tarde na sala de conferências do Estádio Olímpico. "Estou aqui para buscar as conquistas. Já ganhei muitos títulos e quero continuar vencendo", disse Dida. "Estar aqui é mais do que esperava para este momento da carreira, mas a minha experiência me favoreceu para que viesse para cá."

Dida chega ao Grêmio com a função de dar mais experiência ao elenco que disputará a Libertadores. O goleiro iniciou a carreira no Vitória e passou por Cruzeiro, Corinthians e Milan. Depois ficou por aproximadamente um ano afastado, mas voltou a jogar profissionalmente pela Portuguesa no Brasileiro. Agora, terá a oportunidade de defender um dos principais clubes do País.

No Grêmio, Dida deverá assumir a condição de titular em substituição a Marcelo Grohe. O goleiro foi titular durante o Campeonato Brasileiro após a saída de Victor, vendido ao Atlético-MG, mas agora deverá voltar a ser relegado ao banco de reservas. Busatto e Matheus são os outros goleiros à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo.

"Deixando claro, sempre, que o Marcelo (Grohe) é um grande goleiro, de alto nível. Mas é preciso ter mais uma opção experiente", afirmou o diretor executivo do Grêmio, Rui Costa, antes do encerramento das negociações com o goleiro pentacampeão mundial com a seleção brasileira, em 2002, na Ásia.

Consagrado. Com uma carreira consagrada, Dida possui dezenas de títulos. Foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 1997, faturou o Campeonato Brasileiro de 1999 e o Mundial de Clubes de 2000 pelo Corinthians, venceu duas vezes a Copa dos Campeões da Europa e um Mundial de Clubes pelo Milan, além da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, quando foi reserva de Marcos.

Quatro anos depois, foi titular no Mundial de 2006, disputado na Alemanha.

"Nós temos grandes competições pela frente e vou treinar para poder estar jogando. A preparação tem de ser forte para que possamos vencer logo neste primeiro desafio. Eu tenho condições reais de atuar. Estou aqui no Grêmio para me dedicar inteiramente a esse clube", disse o goleiro, que chegou a Porto Alegre na terça-feira e, ontem à noite, participou do Jogo Contra a Pobreza, na Arena do Grêmio, sua nova casa.

Em forma. Com a Portuguesa, Dida mostrou-se em boa forma e realizou bons jogos pelo clube do Canindé, apesar da má campanha (16.ª colocação) o que despertou o grande interesse do Palmeiras na sua contratação.

O goleiro chegou a acertar salários com o time do Palestra Itália ainda com o campeonato em disputa, mas a queda para a Segunda Divisão da equipe palmeirense fez Dida mudar de ideia.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai saber amanhã o seu adversário na pré-Libertadores.