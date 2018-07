Grêmio assume a vice-liderança O Grêmio assumiu a vice-liderança do Brasileiro, ontem à noite, ao derrotar o Sport, por 3 a 1, na Ilha do Retiro, no Recife. Com a vitória, soma os mesmos 56 pontos do Atlético-MG, mas possui um triunfo a mais que os mineiros (17 a 16).