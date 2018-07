Grêmio cai em show de Danrlei, mas segue na Copa SP

Mesmo com a derrota, o Grêmio obteve a classificação como o primeiro colocado do Grupo S. Terminou com seis pontos e com a mesma pontuação do Grêmio Osasco, mas levou vantagem no primeiro critério de desempate, que é o saldo de gols: 8 a 2. Na segunda fase, o clube de Porto Alegre enfrenta um dos oito melhores segundo colocados que obtiver a classificação ao final da fase de grupos.

Já o Corinthians, maior vencedor da competição, conheceu nesta quarta o seu adversário na segunda fase. Classificado na última terça, o time paulista terá pela frente o Goiás, que conquistou a vaga com uma heroica vitória no último minuto sobre o Brasilis-SP por 3 a 2, em Águas de Lindoia, pelo Grupo N.

Também nesta quarta conquistaram a classificação à segunda fase: Bahia, que bateu o Nacional-SP por 3 a 2, em São Paulo; Red Bull-SP, que ganhou do Vitória-BA por 2 a 0, em Campo Limpo Paulista; São Bernardo, que ficou no empate sem gols com o Paraná, em São Bernardo do Campo; Primeira Camisa-SP, que derrotou o Ceará por 1 a 0, em São José dos Campos; e o Figueirense, que ficou no empate com o Flamengo-SP por 1 a 1, em Guarulhos.