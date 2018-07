Grêmio cala o Engenhão com 3 a 0 no Fluminense O Grêmio afastou ontem à noite a ameaça de crise em grande estilo. Foi ao Engenhão, arrasou o Fluminense e ainda assumiu a liderança do Grupo 8 da Libertadores. O ex-palmeirense Barcos foi o grande nome na fácil vitória por 3 a 0. Fez um gol (na realidade, Bruno marcou contra, mas o juiz Paulo César Oliveira disse que daria o gol para ele), participou dos outros dois e ainda criou vários lances para os companheiros. Foram jogadas que, tivessem sido bem aproveitadas, tornariam o placar mais dilatado.