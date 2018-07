Grêmio dá bobeira e só empata

Grêmio e Internacional fizeram um Gre-Nal equilibrado, ontem, no Olímpico, que terminou empatado por 2 a 2. O resultado foi mais frustrante para o Tricolor porque o time esteve duas vezes à frente no placar. Se segurasse a vitória, teria avançado para a zona de classificação para a Libertadores e até na luta pelo título. Como conseguiu apenas um ponto, o clube terminou a rodada em oitavo, com 47 pontos. O Internacional é quinto, com 48, a seis do líder Fluminense.

O Grêmio abriu o placar aos 36 minutos, com André Lima. A história do jogo mudou aos 19 do segundo tempo, quando Fábio Rochemback afastou com o braço uma bola cabeceada com precisão por Índio e foi expulso. Alecsandro cobrou o pênalti e empatou. O Grêmio passou à frente de novo aos 25, com Fábio Santos. D"Alessandro empatou novamente, dessa vez aos 38.