Grêmio defende, na Colômbia, a ponta de seu grupo

SÃO PAULO - O Grêmio defende a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores contra o Júnior, em Barranquilla, na noite desta quinta-feira, às 23h45 (de Brasília). Os dois têm 3 pontos, mas o saldo de gols do brasileiro é três enquanto o do colombiano é de um.

Em tese, este é o jogo mais difícil da fase de grupos para o time gaúcho. O adversário tem bom retrospecto recente e será empurrado por sua torcida, que promete lotar o Estádio Metropolitano Roberto Melendez.

O técnico Renato Gaúcho alertou seus atletas para a jogada aérea, ponto forte do Júnior e justamente o ponto mais fraco do Grêmio.