Grêmio derrapa e cede empate ao Botafogo

No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, mas o Grêmio teve um gol mal anulado pelo juiz, aos 34 minutos: Marquinhos recebeu livre (em condição legal) e cruzou para Zé Roberto desviar para a rede. O juiz marcou impedimento de Marquinhos.

Antes o Botafogo teve uma grande chance para abrir o placar em uma bola aérea: Andrezinho cruzou na cabeça de Fellype Gabriel, que desviou para grande defesa do goleiro Marcelo Grohe. O Grêmio também teve chance para marcar, também no chuveirinho: a bola cabeceada por Werley bateu no travessão.

O segundo tempo começou com o gol do Grêmio, logo aos 4 minutos: Léo Gago acertou um forte chute em cobrança de falta. A partir daí o time gaúcho só se preocupou com a marcação e isso quase lhe custou caro aos 9 minutos: foi salvo pelo goleiro Marcelo Grohe em chute de Antônio Carlos.

O Grêmio só foi dar o troco aos 18 minutos, em uma roubada de bola no meio-campo: Zé Roberto lançou Leandro, que chutou na saída do goleiro. Renan salvou. O goleiro do Botafogo voltaria a fazer boa defesa aos 23, em falta de Léo Gago.

Seedorf, gripado, só entrou no jogo na metade do 2.º tempo. Mas o Botafogo chegou ao empate nos acréscimos com o gol de Bruno Mendes.