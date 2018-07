Grêmio e Inter travam clássico que vale pelo Gaúcho e pela Copa Sul-Minas-Rio

O time colorado é o atual quinto colocado, com 14 pontos, um a menos do que o arquirrival, que está em terceiro lugar, com 15. Já na competição recém-criada do calendário nacional as duas equipes dividem a liderança do Grupo 2, com quatro pontos, e o Inter precisa de ao menos um empate para assegurar o topo, pois já está em vantagem nos critérios de desempate.

Na véspera do clássico, o Internacional contou com a presença de cerca de 150 torcedores no treino deste sábado. Empolgados, os torcedores levaram instrumentos musicais, faixas e bandeiras para acompanhar o trabalho de campo.

A primeira parte do treino foi descontraída, com os goleiros Alisson e Muriel atuando na linha e o técnico Argel de árbitro do rachão. Na sequência, um trabalho sério de jogada de bola parada com a zaga e o setor ofensivo titular.

Para despistar o adversário, o treinador deixou Vitinho e Andrigo cobrando as faltas e não confirmou quais dos dois começará como titular. O primeiro deles, que iniciou a temporada entre os 11, está recuperado de lesão na coxa direita.

O provável Inter que entrará em campo no Gre-Nal terá: Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, Anderson e Andrigo (Vitinho); Eduardo Sasha e Aylon.

GRÊMIO TAMBÉM É APOIADO - A torcida do Grêmio também compareceu em peso à atividade deste sábado pela manhã. Cerca de cinco mil pessoas estiveram nas arquibancadas da Arena Grêmio, palco do duelo deste domingo.

Na atividade, o técnico Roger Machado confirmou que vai mesmo escalar o seu time com força máxima. Mesmo após o evidente desgaste físico na goleada do meio de semana diante da LDU, pela Libertadores, o treinador preferiu não poupar ninguém e manterá a mesma escalação.

Com isso, quatro dúvidas foram sanadas no treino deste sábado. o lateral Wallace Oliveira, o zagueiro Fred, o volante Edinho e o meia Giuliano trabalharam normalmente e vão para o clássico. Eles haviam ficado de fora da atividade de sexta justamente por conta de dores sentidas diante da LDU.

Sem maiores surpresas, o Grêmio deverá entrar em campo no domingo com: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Miller Bolaños.