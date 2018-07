O Grêmio venceu o Avaí, por 3 a 1, no Olímpico, e pode até perder por um gol de diferença em Santa Catarina para ficar com a vaga na próxima fase. Jonas (2) e Borges fizeram os gols gremistas. Robinho fez o único gol dos catarinenses.

Em Minas, gol um gol de Fabiano, o Atlético-MG derrotou o Sport. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo joga por um empate no Recife, no segundo jogo.