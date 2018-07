Grêmio encara o Corinthians no confronto entre frustrados do primeiro semestre Eliminados nas semifinais do Estadual e nas oitavas de final da Copa Libertadores, Grêmio e Corinthians estreiam no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, com um retrospecto muito parecido neste início de temporada.